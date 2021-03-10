أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 66 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في بلديات الجنوب أمس الثلاثاء.

وتسلم مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها، الثلاثاء، 108 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 42 عينة، فيما تأكدت إصابة 66 حالة منها 63 جديدة و3 حالات مخالطة، بحسب بيان للمركز اليوم.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من سبها بـ55 حالة منها 52 جديدة و3 مخالطة، والشاطئ 3 حالات جديدة، وتمنهنت والقطرون بحالة جديدة لكل منهما، فيما سجلت أوبارى حالتي إصابة جديدتين، وكذلك مرزق بحالتي إصابة جديدتين، وأم الأرانب حالتي إصابة جديدتين.

بينما توزعت حالات الوفاة على من سبها بحالتين، وحالة واحدة في كل من الشاطئ وتمنهنت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا