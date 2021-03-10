أوحيدة يكشف تفاصيل حول جلسة النواب لمنح الثقة

رجح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن يتم خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، الذهاب إلى التصويت مباشرة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال أوحيدة، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إنه وفي الأغلب سيتم الذهاب مباشرة خلال جلسة اليوم إلى التصويت على منح الثقة أو عدمها لحكومة الوحدة الوطنية دون الدخول في مناقشات جديدة”.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب بعد قليل جلسته الثالثة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد أوضح أمس الثلاثاء، بأنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه بإمكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تقديم تشكيلته الوزارية كاملة دون مقاعد شاغرة يوم اليوم الاربعاء.

من جانبه أكد الدبيبة أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيع على كل اسم يرغبون في استبعاده.