الوفاق تلجأ لشركة أمريكية لتحديث الجوازات الدبلوماسية الليبية

أعلنت شركة “إتش آي دي جلوبال” الأمريكية -شركة عالمية رائدة في مجال حلول الهوية الموثوقة- اليوم الأربعاء، أنها نفذت أول برنامج لجوازات السفر الإلكترونية الدبلوماسية والخاصة في ليبيا.

زودت الشركة وزارة الخارجية الليبية ببرنامج “إتش آي دي إنتجرالي” وهو حل آمن شامل يعمل على تسريع عمليات التطبيق والإصدار ويدير دورة حياة جواز السفر الإلكتروني بالكامل. ولتحسين الأمان تشتمل الجوازات المعاد تصميمها والمحدثة على بيانات متينة من البولي كربونات ويتم تخصيصها باستخدام معدات النقش بالليزر الجديدة وتشفير الرقائق.

قامت الشركة بتصميم وهندسة وتسليم حل الهوية إلى الحكومة الليبية في غضون أربعة أشهر حتى وسط قيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال محمد الكوني من وزارة الخارجية الليبية “يسعدنا أن تعاوننا مع “إتش آي دي جلوبال” قد أسفر عن نظام جواز سفر إلكتروني قوي وكامل تم دمجه بسلاسة مع عملياتنا الحالية”، مضيفا “خبرة وثائق الهوية الخاصة بشركة إتش آي دي، وتقديم الحل في وقت قياسي في ظل الخلفية التقييدية الحالية، والدعم الفني المستمر، سهّلت إلى حد كبير تنفيذ أنظمتنا الجديدة”.

ولضمان الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي تقوم خدمة البنية التحتية للمفتاح العام -العملية التي يتم تشفير البيانات باستخدام مفتاح واحد وفك مع مفتاح آخر منفصل- التابعة لشركة إتش آي دي إنتجرالي بإنشاء وإدارة مفاتيح وشهادات سلطة التوقيع الخاصة بالدولة الليبية لتوقيع المستندات الإلكترونية المخصصة وتمكين التحقق. من خلال تنفيذ خدمة البنية التحتية للمفاتيح العمومية يمكن لليبيا الاتصال بدليل المفاتيح العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي والذي يتيح الاستخدام العالمي لجوازات السفر الإلكترونية الجديدة وإمكانية إجراء تحسينات أمنية في المستقبل مثل القياسات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك تتيح المنصة المستندة إلى الويب للحل لمهندسي إتش آي دي تدريب موظفي الوزارة بكفاءة كجزء من حزمة دعم العملاء الخاصة بـ “إتش آي دي إنتجرالي”.

وقال كريج ساندنس نائب الرئيس ورئيس حلول الإصدار الآمن ومعرف المواطن في إتش آي دي جلوبال “يتطلب الانتقال الناجح إلى نظام جواز السفر الإلكتروني حلاً يعزز كل نقطة اتصال في تجربة المستخدم، من التطبيق إلى السفر”، مضيفا “من خلال اختيار مجموعة برامج إنتجرالي الخاصة بـ “إتش آي دي” أنشأت الحكومة الليبية أساسًا قويًا ومثبتًا للمستقبل لإصدار جوازات السفر الإلكترونية الدبلوماسية والخاصة”.