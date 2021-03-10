بنغازي.. مُسلحون يُهاجمون 3 نساء فجرًا.. ورسالة لـ”القيادة العامة”

نظّم أفراد من عائلة مفتاح الشافعي البرغثي ومواطنين من بنغازي، وقفةً احتجاجيةً أمام منزل الأخير في بنغازي، بعد تعرض منزله للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة داهمته بحدود الساعة الثالثة فجر الاثنين.

وبحسب رواية عبد الله الشافعي، شقيق “مفتاح”؛ فإن المجموعة المسلحة اقتحمت المنزل بحثًا عن رجب مفتاح الشافعي المتواجد في بنغازي، وأطلقت الرصاص أثناء الاقتحام؛ مما أدى إلى إصابة ثلاث نساء، إحداهن خرجت من المستشفى، بينما تتلقى اثنتان العلاج.

ووجّه “الشافعي” رسالةً للقيادة العامة للجيش ومديرية أمن بنغازي، تساءل فيها عن دورهم في ظل هذه الانتهاكات التي تطال النساء والأطفال، والاستهتار المتكرر بآدمية أهالي بنغازي، مستذكرًا ما حصل للنائبة سهام سرقيوة، التي اختطفتها مجموعة مسلحة من منزلها في بنغازي، منذ يوليو 2019، إضافة إلى الحقوقية حنان البرعصي التي قُتلت في وضح النهار ببنغازي، يوم 10 نوفمبر 2020.

وكشف “الشافعي” عن اجتماع سيُعقد، يوم الخميس المقبل، مع حكماء وأعيان القبائل، مُوجّهًا الدعوة لكافة الراغبين في حضوره، لتخييرهم ما بين فرض سلطة الجيش والشرطة أو حماية نسائهم بتشكيل مجموعات مسلحة منفردة، إضافة إلى المطالبة بكشف هوية من يقف وراء هذه الانتهاكات.

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