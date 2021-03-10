«مكافحة الأمراض»: 910 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 926 شخصا ووفاة 33 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 09 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (349).

واستلم المركز عدد (4795) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1366) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1845) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (476) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (177) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (350) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (24) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (90) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (72) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (173) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (34) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (30) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3885) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (910) عينة موجبة لفيروس كورونا (658 جديدة + 252 مخالطة)، بينما بلغت نسبة الحالات الموجبة (19%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 419 حالة جديدة

عدد 101 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 20 حالة جديدة

عدد 82 حالة مخالطة

3.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

5.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 19 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

9.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

10.الزنتان

عدد 2 حالة مخالطة

11.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

12.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

14.الماية

عدد 7 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 10 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

17.جنزور

عدد 11 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 30 حالة جديدة

19.الرجبان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.ككلة

عدد 2 حالة جديدة

21.اسبيعة

عدد 7 حالة جديدة

22.قصر بن غشير

عدد 17 حالة جديدة

23.درج

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.زواره

عدد 1 حالة جديدة

25.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

27.صرمان

عدد 7 حالة جديدة

28.الزهراء

عدد 2 حالة جديدة

29.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

30.جادو

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

31.غدامس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

32.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

33.وازن

عدد 2 حالة جديدة

34.الاصابعة

عدد 3 حالة جديدة

35.سوق الخميس امسيحل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

36.الزاوية المركز

عدد 6 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

37.درنة

عدد 5 حالة جديدة

38.سرت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

40.البريقة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

41.ترهونة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

42.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

43.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

44.باطن الجبل

عدد 14 حالة جديدة

45.السائح

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

46.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 926 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 688 حالة في طرابلس

2.عدد 7 حالات في اجدابيا

3.عدد 6 حالات في البريقة

4.عدد 10 حالات في سرت

5.عدد 3 حالات في الخمس

6.عدد 70 حالة في صرمان

7.عدد 2 حالة في تازربو

8.عدد 10 حالات في الزاوية المركز

9.عدد 3 حالات في درنة

10.عدد 2 حالة في وازن

11.عدد 79 حالة في مصراته

12.عدد 6 حالات في قصر بن غشير

13.عدد 40 حالة في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 33 ) حالة الوفاة

1.عدد 20 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في مزدة

4.عدد 1 حالة في ترهونة

5.عدد 1 حالة في جنزور

6.عدد 1 حالة في الرجبان

7.عدد 1 حالة في العزيزية

8.عدد 1 حالة في الرحيبات

9.عدد 1 حالة في صرمان

10.عدد 1 حالة في تازربو

11.عدد 1 حالة في درنة

12.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

13.عدد 2 حالة في غدامس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 141598

2.الحالات النشطة : 10340

3.المتعافين : 128928

4.الٍوفيات : 2330