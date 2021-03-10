الدبيبة يشكر «الموقتة» و«الوفاق» ويدعو مجلس النواب إلى الالتئام في أي مدينة

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالشكر للحكومة الموقتة وحكومة الوفاق لعملهم في الظروف الصعبة، شاكرا بعثة الأمم المتحدة وأعضاء لجنة الحوار السياسي والدول التي ساهمت في استضافة جلسات الحوار وعلى رأسها ألمانيا وسويسرا وتونس وكل الدول وكذلك الدول الشقيقة والصديقة والجارة التي دعمت المسار إلى أن توج باجتماع النواب في سرت.

وأكمل الدبيبة، محدثا أعضاء مجلس النواب: «أحتاج إلى مساعدتكم في هذه الشهور الضيقة القليلة، وأريدكم أن تكونوا معي، وأتمنى أن تجتمعوا في أي مكان في ليبيا ليس سرت أو غدامس فقط، نريدكم أن تجتمعوا في طرابلس وسبها والجفرة، ويجب أن نرفع كلمة ليبيا واحدة».

كما ناشد الليبيين اللتئام وتعويض ما فاتهم خلال فترة الانقسام، مؤكدا أن الأمة الليبية مازالت بحاجة إلى نوابها لأن الكثير من الاستحقاقات التي لازالت تنتظرهم بداية من اقرار الموازنة الموحدة وقانون الاستفتاء أولا، ووصولا إلى قانون فعال للحكم المحلي ومن ثم الانتخابات.

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