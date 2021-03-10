بالعون: حكومة الدبيبة المنتظرة لن تكون مثل سابقتها

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب المقاطعة أسمهان بالعون أن ما شهدته جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في مدينة سرت مخاضًا طبيعيًا، وليس هناك أي خلافات بين أعضاء المجلس، حسب قولها.

بالعون بررت في تصريح لوكالة “الأنباء الليبية” التابعة لحكومة الوفاق الملاحظات والتساؤلات والتي كان بعضها حادة من قبل النواب على التشكيلة الحكومية المقترحة بالقول: إنه من حق الشعب الليبي الاطلاع على آلية الاختيار وتشكيل الحكومة المنتظرة، وعلى السيرة الذاتية لكل وزير؛ لأنهم هم من سيقومون بتقديم الخدمات للمواطنين تحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية، وأن مشروع الحكومة الحقيقي ووفق جدولها الزمنى هي من تصل بنا إلى النتائج المرجوّه، وليست مثل الحكومات الستة السابقة التي عمقت الانقسامات والمشاكل واستنزاف المال العام وأهدرت قوة الشعب الليبي.

واختتمت النائبة بالقول: إن هذه الحكومة المنتظرة لن تكون مثل سابقتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية