مفوضية الإنتخابات تبحث مع المجلس الأعلى للقضاء المسائل القانونية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة

ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الثلاثاء المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور بانتو ليتتش كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة؛ وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها في هذا العام.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات جملة من المسائل القانونية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة، من أبرزها موضوع الطعون والنزاعات واستعراض التجارب والنصوص القانونية التي وضعت للعمل في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية تطوير النصوص ذات العلاقة، والتي يجب أن تتضمنها القوانين القادمة، حتى تكون مهيئة لضمان حق التقاضي، الذي يجب أن يكون متاحًا لذوي المصلحة في الاستحقاق القادم، وإضفاء طابع النزاهة والشفافية على نتائجها.

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