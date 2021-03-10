الدبيبة: بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

وقال الدبيبة في كلمة له عقب منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان، :”إنه سيعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا”، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي.

كما أكد الدبيبة أنه سيعمل على الإيـفـاء بالاستـحـقـاق الدستوري وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في موعده نهاية العام، قائلا :”بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان”.

كما أكد الدبيبة، على أنه لن يسمح بأن تتكرر الحرب مرة ثانية في ليبيا، لافتا إلى أنه سيحرص على الاستماع لكل المواطنين.