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الميهوب: قواتنا المسلحة رقم صعب في المعادلة الليبية لا يمكن تجاوزها ولا يمكن إهماله

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلاب الميهوب أمس الثلاثاء إن شهداء القوات المسلحة وجرحاها ليسوا بحاجة أن يذكرهم عبد الحميد الدبيبة أو غيره؛ لأن التاريخ ذكرهم وهذا يكفي، ولكن كان لزامًا علينا أن نلجم الدبيبة في مكانه الصحيح، بأن هناك قوات مسلحة وهي رقم صعب في المعادلة الليبية لا يمكن تجاوزه ولا يمكن إهماله، وهي من حررت 70 % من الرقعة الجغرافية لليبيا، بما فيها مدينة سرت التي هو موجود فيها الآن.

الميهوب وفي تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” أضاف: “لا أعتقد أن الدبيبة نسي أن يذكر شهداء القوات المسلحة؛ لكنه تعمّد عدم الذكر لظروف تخصه ومنها المدينة التي ينتمي لها، ولكنه رئيس وزراء ليبيا والمفترض أن يُعطي كل حق حقه وذكر من يحارب الإرهاب”.

وعن تصريحات الدبيبة التي قال فيها أنه سيزور بنغازي عقب منحه الثقة، رد الميهوب قائلًا: “ما لمسناه اليوم من الدبيبة أنه رجل أعمال بامتياز، وشاء القدر أن يكون رئيس وزراء ليبيا المسمى أو المقترح؛ فكلنا أمل إن تحصل على الثقة غدًا أو في القريب العاجل أن يولي الاهتمام للجانب الخدمي والمعماري والإنشائي للمدن التي تضررت كثيرًا جراء الحرب على الإرهاب، وهذا يعتبر مجاله وتخصصه في هذا الوطن”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لقد عينت تركيا رجل تابع لها قبل ان تنسحب من ليبيا بعد أنتهاء المهله التي اعطها البرلمان التركي لقوات بلاده بالبقاء في ليبيا فتركيا لم تنسحب من ليبيا طالما هي والاخوان من عين رئيس الحكومه الليبيه الجديده صدق من قال القوه تفرض شروطها وهيبتها لقد واجه اردوغان أستيفاني بالفم المليان والعين القويه عندما تشاوروا في تعيين حكومه في ليبيا وقال لها لا تنسي ان الاقليم الذي تقع به العاصمة الليبيه هو خاضع لي تحت سيطرتي ولي فيه قوات عسكريه ومن هنا لابد اي تنصيب اي حكومه في ليبيا لابد وان يمر علي تركيا ولابد وأن تبدي تركيا موافقتها والأخوان قالوا لها أن أموال ليبيا ملكنا وتحت تصرفنا ومليشياتنا في العاصمه مدججه بالسلاح فلابد ان يتم اختيار حكومه ليبيه منسجمه مع تطلعاتنا فأحتارت قليلا أستيفاني ثم أهتدت الي تفصيل حكومه تتماشي مع هوي تركيا والأخوان ولا تتعارض مع مصالح الغرب الاستعناري اليوم يحق لتركيا وللأخوان وللغرب بالاحتفال بيما منحتهم اياه استيفاني

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