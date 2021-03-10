شكشك يطالب الكبير بتسييل المخصصات المالية لصيانة الشبكة الكهربائية

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الثلاثاء اجتماعًا حضره وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومسؤولون تنفيذيون بالشركة، وعدد من المختصين بديوان المحاسبة، وذلك استكمالًا للاجتماع السابق بشأن الإجراءات العاجلة لمعالجة قصور الطاقة الكهربائية عن تلبية متطلبات الشبكة الكهربائية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة الإجراءات المستهدفة من الشركة العامة للكهرباء، بخصوص مجموعة من العمرات والصيانة لعدد 13 وحدة من الوحدات العاطلة منذ فترة طويلة، ويمكن صيانتها قبل الذروة الصيفية، بما يرفع القدرات الإنتاجية بنحو 900 ميغاوات، ومناقشة المخصصات المالية التي تحتاجها الشركة للتنفيذ.

وفي ذات السياق، التقى رئيس الديوان بمحافظ مصرف ليبيا المركزي للتنسيق في سرعة توفير المخصصات وتسييلها لتنفيذ الصيانات العاجلة.