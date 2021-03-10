10 إصابات بفيروس كورونا في أجدابيا وحالة وفاة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – اجدابيا، عن تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وحالة وفاة و 8 حالات شفاء.

وقالت اللجنة إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا، تسلم أمس 34 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 24 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 10 حالات منها 5 جديدة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدية منذ بداية الجائحة إلى 769 حالة، بعد سحب 2596 عينة، تعافى منها 578 حالة، وتم تسجيل 90 حالة وفاة، بينما مازالت 58 حالة نشطة.

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