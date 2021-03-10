عقب نيل حكومة الوحدة الثقة.. المنفي يتلقى تهنئة من قيس سعيد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، والتي قدم فيها التهنئة لرئيس المجلس بمناسبة نيل ثقة حكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي بالأغلبية العظمى.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فأن الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر هذه أول مكالمة تهنئة يتلقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي من الشقيقة تونس بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب الليبي.

هذا وقد نوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأنه اليوم قد باشر المجلس الرئاسي مهامه رسميا.