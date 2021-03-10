«الاتحاد الأوروبي»: الحكومة الليبية الجديدة ستحصل على الدعم الكامل من المجتمع الدولي

قدم ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تهانيه لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على حصولها على ثقة البرلمان الليبي.

وقال جوزيه، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مبروك لليبيا في هذا اليوم التاريخي حقًا! يمكن لحكومة الوحدة الجديدة أن تعتمد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “الجميع يدعم أهداف الحكومة الليبية الجديدة؛ المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار. المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والاستعداد للانتخابات ستكون تحديات مركزية”.

ووافق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بأغلبية كبيرة وصلت إلى 132 عضوا.