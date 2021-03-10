السفير الأميركي: تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

هنأ السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الليبيين بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكتب نورلاند، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «مثل الكثير من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت».

وتابع «تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر القادم».

حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد دبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

وعقب انتهاء التصويت قال عقيلة صالح إن «عدد النواب الموافقين على منح الثقة للحكومة 132 نائبا»، وقال رئيس مجلس النواب إن «مدة ولاية هذه الحكومة ينتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».

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