البعثة الأممية: بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي نحو الوحدة

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة.

كما حيت البعثة قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم، ودعم مصالح، وطنهم، وشعبهم، قائلة :”بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل”.

وأثنت البعثة الأممية، على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.