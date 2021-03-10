ليبيا الان

باشاغا يهنئ الدبيبة: يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

هنأ وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحصولها على الثقة من مجلس النواب، المنعقد اليوم في سرت، مؤكدا أنه «يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية».

وكتب باشاغا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أهنئ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على الثقة التي نالها اليوم من مجلس النواب.. وأتمنى له التوفيق والسداد و أن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية».

حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر

وتابع «يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية و الحرص على وحدة ليبيا وإنهاء الانقسام»، مشيرا إلى «ميلاد حكومة وحدة وطنية نالت الثقة من مجلس النواب بمظهر ديمقراطي وحضاري»

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لقد أتخزي برلمان سياله ورمي اوراقه وأختامه في الزباله واصبح وكأنه لم يكون ضريطه يسمع صداها في أقصي المعموره مازال القادم سيتخزي من جمع عصابات اللصوص والمدمنين وخريجي السجون والهرابه واصبح يقول عندي جيش تابعه لحكومه الفرقاطه ووزير دفاعه الغر النمروش فالكل سيتخزي بيما فيهم من صفق لاحتلال تركيا لغرب ليبيا لقد لعن تاريخ ليبيا السابق كل من طلين ولبس قلاده بها صليب وتطوع كمجند في جيش ايطاليا لمحاربة الليبيين الرافضين لاحتلال ايطاليا لليبيا وسيلعن تاريخ ليبيا الحاضر كل تتريك وصور الي جانب العلم التركي أو تعمم بعلم تركيا وسيعلن كل منح قواعد لتركيا في غرب ليبيا فمهمة التاريخ اما يلعن او يمجد فالمجد والخلود لجهاد الاجداد في برقه ويرجع الفضل مرتين لبرقه في تكوين ليبيا عام 1948 وإعادة تكوينه العام 2014

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