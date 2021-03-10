السفير الأمريكي: نبارك تشكيل حكومة وحدة مؤقتة لتمهيد الطريق لانتخابات 

هنأ السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حكومة عبد الحميد الدبيبة، بمنحها الثقة من مجلس النواب.

وقال «نورلاند»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، رصدتها «الساعة24» “مثل العديد من الليبيين ، شاهدنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت”.

وأضاف السفير الأميركي، “مبروك تشكيل حكومة وحدة مؤقتة لتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر المقبل”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021 “.