قيس سعيد يبارك لـ«المنفي» حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة البرلمان الليبي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والتي قدم فيها التهنئة لرئيس المجلس بمناسبة نيل ثقة حكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي بالأغلبية العظمى.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب في بيانه “تعتبر هذه أول مكالمة تهنئة يتلقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي من الشقيقة تونس بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب الليبي”.

وأضاف “ينوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بأنه اليوم قد باشر المجلس الرئاسي مهامه رسميا”.