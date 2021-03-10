باشاغا: يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية

أعرب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، عن تهنئته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على الثقة التي نالها اليوم من مجلس النواب.

وقال باشاغا في تغريدة عبر تويتر، :”أهنئ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على الثقة التي نالها اليوم من مجلس النواب وأتمنى له التوفيق والسداد وأن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية، يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية والحرص على وحدة ليبيا وإنهاء الانقسام وميلاد حكومة وحدة وطنية نالت الثقة من مجلس النواب بمظهر ديمقراطي وحضاري”.

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