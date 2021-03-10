«السراج»: نبارك لحكومة «الدبيبة» نيل الثقة ونبدي كامل استعدادنا لتسليم المهام والمسؤوليات

هنأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المنهي ولايته، حكومة عبد الحميد الدبيبة على نيل ثقة مجلس النواب.

وقال «السراج» في بيان اطلعت عليه «الساعة 24» إنه “في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ الوطن، نبارك لحكومة الوحدة الوطنية نيلها الثقة من مجلس النواب”.

وأضاف البيان؛ “ونبدي كامل استعدادنا لتسليم المهام والمسؤوليات لها بكل رحابة صدر، وترسيخا لمبدأ التداول السلمي على السلطة”، مردفًا “مع تمنياتنا للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد في إنجاز مهامها والسير بنا نحو الانتخابات في 12/24 2021 “.

وأوضح البيان، أن “ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام وندعو الجميع إلى التكاتف والتعاون والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021 “.