الإمارات تهنئ حكومة الوحدة الوطنية وتؤكد «الدعم الكامل للمسارات المتبقية»

باركت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء«قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة»، مؤكدة «دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق».

وهنأ بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» «رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء»، متمنىا لهم «التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».ونقل البيان الإماراتي «التهاني والتقدير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي».

وفي وقت سابق الأربعاء، منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد دبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد. وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

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