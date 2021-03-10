«الغدي»: منح الثقة لحكومة «الدبيبة».. الحدث الأفضل لليبيين منذ 2011

هنأ الدكتور محمد أبوعجيلة الغُدّي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومنسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، منح مجلس النواب الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال «أبو عجيلة» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24» إننا “سعداء بهذا الحدث المهم ، ونباركه، لأننا نراه الأهم والأفضل لليبيين منذ عام 2011”.

وأضاف؛ ونأمل أن “يتم تتويج هذا الإنجاز بإنهاء الانقسام والاقتتال ورفع المعاناة عن الليبيين، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي في موعده المحدد يوم 24 ديسمبر”.

وأوضح «أبو عجيلة» أنه يبارك هذا الإنجاز بـ “التئام وتوافق أعضاء مجلس النواب، ومنح الثقة لحكومة وحدة وطنية لإدارة مرحلة تمهيدية، آملاً أن “تصل بليبيا، إلى مرحلة الاستقرار والأمن والأمان”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021 “.