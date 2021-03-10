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اليعقوبي: الـ24 من ديسمبر سيبقى حبرًا على ورق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أكدت عضو مجلس النواب المنقطعة السيدة اليعقوبي أنه في حال تم منح الثقة اليوم الأربعاء لحكومة عبد الحميد الدبيبة بدون تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري، فهذا يعني أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يبقى القائد الأعلى، فسيكون “محمد المنفي ،وموسى الكوني، وعبدالله اللافي”  عبارة عن ثلاثي لا واجبات لهم بالمطلق ولا مهام، ويحتفظ عقيله صالح بمركزه وصفته.

اليعقوبي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضافت: “كما يعني ذلك أن مجلس نواب طرابلس قد انتهى، وأينما يكون عقيله يكون مجلس النواب، بعد أن ذهب نواب طرابلس إلى عقيله وأكملوا عملهم لجلسة معقلة أكثر من 3 سنوات، فلقد نقضوا غزلهم من بعد قوة”.

وأشارت أن منح الثقة دون تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري يعني أن الحكومة تكون حكومة عينها البرلمان، كما قال الدبيبة في كلمته: “نبي جهة شرعية تعتمدني، الـ 75 مش شرعيين”، على حد تعبيرها.

اليعقوبي اختتمت منشورها بالقول: “تاريخ 24-12-2021 يبقى حبرًا على ورق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،ويبقى مجلس الدولة، ويبقى مجلس النواب، ونبقى بدون دستور إلى أن نلتقي في حوار آخر في بلد آخر”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اخوانية متخلفة عقليا من ذوات الاربع واليوم كان الرد مزلزلا للخرفان باعلان عقيلة صالح نيل الحكومة الثقة باغلبية ساحقة رغم تخلف الخرفان عن الحضور دون اى تاثير اما برطمان طرابلس فمن الممكن ان يتحول الى محل للدعارة السياسية لاستيعاب امثالك من سواقط خيام النكاح وكان عقيلة صالخ واضحا ان عمل الحكومة ينتهى يوم 24 ديسمير وتصبح حكومة تصريف اعمال اما القائد الاعلى للجيش الوطنى فهو المجلس الرئاسى بالكامل وقد كان فى السابق لولا انفراد السراج بصلاحيات غير شرعية له ولا يمكن منح هذا المنصب لخائن وعميل مثل السراج فالوضع مختلف الان المنفى حفيد عمر المختار شخصية وطنية من اصل طيب غير السراج من اصل تركى مغولى خائن للوطن مثلكم ايها الخرفان موتوا بغيظكم اذهبى للعرادى الخروف الكبير وافعلوا مثل الشيعة فى ذكرى استشهاد الحسين من لطم ولبس السواد

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