«التعرف على المفقودين»: انتشال جثة مدفونة بمقبرة فردية بترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن انتشال جثة واحدة مدفونة بمقبرة فردية بترهونة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن فرقها انتشلت جثة واحدة وجدت مدفونة بمقبرة فردية بترهونة، بمحاذاة المقابر الأولى بمشروع الربط.

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمشروع الربط في ترهونة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة في بيان، إن أعمال الانتشال جارية حتى الآن، فيما لم تكشف عن عدد الجثث التي تضمها المقبرة.

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