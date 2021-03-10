البعثة الأممية: بات لليبيا فرصة حقيقية للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار 

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة.

وجاء في نص بيان البعثة الأممية، المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنها ” تحيي قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم”.

وأردف البيان، أنه “بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل”.

وأثنى بيان البعثة الأممية على “ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021 “.