الحكومة الليبية «المؤقتة» تهنئ حكومة الوحدة الوطنية

أكدت الحكومة الليبية “المؤقتة” برئاسة عبدالله الثني، على استعدادها التام لتسليم المهام وكافة وزارتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة.

وتقدمت الحكومة في بيان أصدرته، للشعب الليبي بالتهاني والتبريكات بمناسبة التوافق على حكومة الوحدة الوطنية، كما باركت الحكومة وهنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي على تحملهم المسؤولية الوطنية والتي نتج عنها فتح باب الحوار والمصالحة ووضع الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة.

وتقدمت الحكومة أيضا، لرئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية بالتهاني على الثقة التي منحت لهم.