الغُدّي: نأمل أن يتوج إنجاز منح الثقة لحكومة الدبيبة بإنهاء الانقسام والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – بارك محمد أبو عجيلة الغُدّي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي ومنسق الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القذافي، منحَ مجلس النواب الثقةَ لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الغدّي وفي تصريحات خاصة لوكالة “أوج” للأنباء اليوم الأربعاء، قال إنه يبارك هذا الإنجاز بالتئام وتوافق أعضاء مجلس النواب، ومنح الثقة لحكومة وحدة وطنية لإدارة مرحلة تمهيدية، آملًا أن تصل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والأمن والأمان.

وذكر أبو عجيلة في تصريحه: “سعداء بهذا الحدث المهم، ونباركه، لأننا نراه الأهم والأفضل لليبيين منذ عام 2011م”. آملًا تتويج هذا الإنجاز بإنهاء الانقسام والاقتتال ورفع المعاناة عن الليبيين، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي في موعده المحدد يوم 24 كانون الثاني/ديسمبر 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية