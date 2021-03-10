بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل

نشر مجلس النواب قائمة رسمية بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي نالت ثقة المجلس بأغلبية 132 صوتا في وقت سابق الأربعاء.

وضم التشكيل الذي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه اسماء 21 وزيرا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، من المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي. وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية.

وحازت النساء 4 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد، وكذلك حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشئون الاجتماعية، و مبروكة توفي عثمان اوكي للثقافة والتنمية المعرفية.

وفيما يلي أسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة:

1 – نائب رئيس الوزراء: حسين اعطية عبدالحفيظ القطراني

2 – نائب رئيس الوزراء: رمضان احمد بوجناح

3 – وزير الزراعة والثروة الحيوانية: حمد عبدالرازق طاهر المريمي

4 – وزير الموارد المائية: طارق عبدالسلام مصطفى أبوقيقة

5 – وزير الثروة البحرية: عادل محمد سلطان حسن

6 – وزير الرياضة: عبدالشفيع حسين محمد الجويفي

7 – وزير التخطيط : فاخر مفتاح بوفرنة

8 – وزير الخارجية والتعاون الدولي: نجلاء محمد المنقوش

9 – وزير الصحة: علي محمد مفتاح الزناتي

10 – وزير التربية والتعليم: موسى محمد المقريف

11 – وزير السياحة والصناعات التقليدية: عبدالسلام عبدالله اللاهي تکي

12 – وزير الداخلية: خالد التيجاني مازن

13 – وزير البيئة: إبراهيم العربي منير

14 – وزير العمل والتأهيل: على العابد الرضاء أبو عزوم

15 – وزير الشئون الاجتماعية: وفاء أبوبكر محمد الكيلاني

16 – وزير الثقافة والتنمية المعرفية: مبروكة توفي عثمان اوكي

17 – وزير الدفاع: رئيس حكومة الوحدة الوطنية (مؤقتا)

18 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عمران محمد عبدالنبي القيب

19 – وزير التعليم التقني والفني: يخلف سعيد السيفاو

20 – وزير الصناعة والمعادن: احمد علي محمد عمر

21 – وزير العدل: حليمة إبراهيم عبدالرحمن

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