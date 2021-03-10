ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 March, 2021

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ،بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب الليبي اليوم بمدينة سرت .

وقالت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن هذه الخطوة الهامة تأتي تلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والأجتماعى و المؤسساتي ، وكما تمثل هذه الخطوة نقطة تحول حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 ديسمبر 2021.م لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة من تاريخ ليبيا.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن تقديرها الكبير للجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وكذلك لجهود الدول العربية ودول الجوار والدول الشقيقة والصديقة والإتحاد الافريقي ، من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبيين، و دعم طموحات الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا .

هذا و ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أيضا بجهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد جلسة مجلس النواب الليبي ، ولا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبلدية سرت ومجلس الحكماء والاعيان بمدينة سرت وقيادة حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها مؤخراً.

كما عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان بليبيا عن أملها في إستمرار دعم ومساندة البعثة الأممية من أجل المحافظة على ما تم إنجازه اليوم، وتطالب فى الوقت نفسه السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الإلتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، و فى مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الإنتخابات الوطنية المرتقبه فى 24 ديسمبر المقبل، و دعم إتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة و المقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، و معالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وضمان تعزيز إحترام حقوق الإنسان، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين دون أى إقصاء أو تهميش.

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، جميع الأطراف السياسية والوطنية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح باقي المسارات العسكرية والاقتصادية والدستور ية، بهدف التوصل إلى حل نهائي و شامل للأزمة في ليبيا .