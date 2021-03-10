ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 March, 2021

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،عبر السفارة الفرنسية في ليبيا ،رسالة تهنئة ،إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد حصوله على ثقة مجلس النواب اليوم.

و نقلت سفيرة فرنسا لـعبد الحميد الدبيبة تمنيات الرئيس ماكرون بالنجاح من أجل ليبيا موحدة و مستقرة و ذات سيادة و مزدهرة و بهدف الإنتخابات الليبية في يوم 24/12/2021.

كما هنأت السفارة كلا من مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، والدبيبة، على منح الثقة للحكومة الجديدة ،واصفة هذا اليوم بـ”التاريخي”.

وكان مجلس النواب منح في وقت سابق من اليوم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد الدبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.