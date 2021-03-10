التشكيلة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها الثقة من مجلس النواب

نشر عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، التشكيلة الرسمية النهائية لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعد نيلها الثقة من مجلس النواب، والتي تضمنت 35 وزيرا.

وقد شهدت جلسة أمس الثلاثاء، لمجلس النواب حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة الذي تقدم باستعراض للهيكل الحكومي وبرنامج الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة أعضاء مجلس النواب والإجابة عن كل التساؤلات والملاحظات.

و كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021.