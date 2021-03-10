«عماري زايد»: مستعدون لإتمام إجراءات تسليم السلطة

بارك محمد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وقال في بيان: “في هذه اللحظات التاريخية من عمر الوطن نبارك للسيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية حصول حكومته على الثقة”.

أضاف “عماري” في بيان: “نعبر عن استعدادنا لإتمام إجراءات تسليم السلطة، وندعوه وكل أعضاء الحكومة للمضي قدما نحو توحيد المؤسسات ، و إخراج المرتزقة، و توفير الحد المطلوب من الأمن و الاستقرار، و تقديم الخدمات للمواطن، و قيادة الليبيين لاستكمال خارطة الطريق و إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021” على حد تعبيره.

كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021