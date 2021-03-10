ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 March, 2021

هنأ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، ليبيا بشأن قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات ستكون من التحديات المركزية.

وأضاف ساباديل، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «مبارك ليبيا وفي هذا اليوم التاريخي حقا يمكن أن تعتمد حكومة الوحدة الجديدة على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار».

ومنح أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على 50% +1 من إجمالي أصوات النواب.