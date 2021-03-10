وزير دفاع إيطاليا يعتبر استقرار ليبيا أولويةً لبلاده

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، إنّ تحقيق الاستقرار في ليبيا يبقى مسألة أولوية بالنسبة لإيطاليا.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي خلال جلسة استماع أقيمت، أمس الثلاثاء أمام لجنتيْ الدفاع بمجلس الشيوخ والنواب الإيطالييْن؛ من أجل مُناقشة اتفاق ديسمبر الماضي، وبحث أنشطة التعاون العسكري والدعم المتفق عليه في شهر يوليو لعمليات إزالة الألغام التي تقوم بها البحرية الليبية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ “جويريني” تحدّث عن الدور الأساسي لمهمة “إيريني” الأوروبية، بقيادة إيطاليا، والتي تقوم على مراقبة الحظر الأممي على الأسلحة.

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