ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 March, 2021

رحبت وزارة الخارجية التركية بالتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي قدمها عبدالحميد الدبيبة إلى مجلس النواب في 10 مارس 2021.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنه سيكون من المهم بشكل خاص توسيع سلطات الحكومة الجديدة لتشمل جميع مناطق ليبيا، ودعت جميع شرائح ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم حكومة الدبيبة في بناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية خطوات سريعة وملموسة لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الشاملة وخاصة توفير الخدمات للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الليبي، وستواصل تقديم الدعم لليبيا بما يضمن السلام والازدهار في كامل ربوع البلاد.