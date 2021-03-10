العنف ضد النساء في ليبيا.. و”الشماعة المجانية”

تُعاني العديد من نساء العالم من العنف، حيث كشفت منظمة OCED، مؤخرًا، أكثر الدول التي تتعرض نساؤها للعنف.

وتُعرف المنظمة العنف ضد المرأة بعدة أشكال مثل النسبة المئوية للنساء اللاتي يوافقن على أن الزوج له ما يبرره في ضرب زوجته في ظروف معينة، والنسبة المئوية للنساء اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من الشريك.

وبحسب منظمة OECD؛ فإن نساء تركيا هن الأكثر تعرضًا للعنف في دول المنظمة، حيث بلغ عدد النساء اللائي قتلن في تركيا العام الماضي 408 سيدات، ومنذ بداية هذا العام وصل العد إلى 67 حيث تضاعف عدد حالات القتل ضد النساء في تركيا بنسبة 100% بين 2010 و2020.

وبحسب بيانات منذ عام 2019 تم تسجيلها في منظمة OCED؛ فإن نسبة العنف ضد النساء في ليبيا تصل إلى 25,1%.

وتعدّ النسبة في ليبيا أفضل من بعض الدول مثل الكويت، حيث تصل النسبة فيها إلى 37% ولبنان 43%.

وتعدّ غينيا من أكثر دولة يتعرض نسائها للعنف حيث تصل النسبة إلى 92,1%، أما مالطا والدنمارك فنسبة العنف ضد النساء فيها معدومة تمامًا.

وفي إحصائية سابقة لمجلة CEOWORLD؛ تم الكشف عن أفضل دول العالم لعيش النساء حيث احتلت ليبيا المركز التاسع عربيًا، وجاءت في المركز 117 عالميًا وحصلت على 70,31 نقطة، متفوقة على العراق، مصر، وتونس التي احتلت المراكز 123، 124 و 125 على التوالي، والعاشر و 11 و 12 عربيًا.

وفي ليبيا، تلقى جرائم العنف المنزلي كشماعة مجانية، وهو القانون رقم ستة القاضي بإسقاط العقاب إذا عفا ولي الدم عن القصاص، وفي جرائم العنف المنزلي؛ تضيع بعض الحقوق مع ذي القربى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية