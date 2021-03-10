ماكرون: أتمنى النجاح لحكومة الدبيبة من أجل ليبيا موحدة ومستقرة

هنأت فرنسا، منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وقالت سفارة باريس في بيان: “فرنسا تهنيء بحرارة عبد الحميد الدبيبة و مجلس النواب و رئيسها عقيلة صالح والشعب الليبي في هذا اليوم التاريخي”.

أضاف البيان: “نقلت سفيرة فرنسا لـعبد الحميد الدبيبة تمنيات الرئيس ماكرون بالنجاح من أجل ليبيا موحدة و مستقرة و ذات سيادة و مزدهرة و بهدف الإنتخابات الليبية في يوم 24/12/2021”.

كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021.