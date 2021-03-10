ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 March, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ،القبض على مواطن مصري الجنسية والمطلوب لدى النيابة العامة بتهمة تزوير صكوك مصدقة.

وقالت الوزارة ،إنه و بنـاءً على كتاب رئيس مركز شرطة أبو سليم الوارد إلى قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بخصـوص التعاون بضبط وإحضار المتهم (س.ح.ع) مصرى الجنسية والمطلوب لدى النيابة العامة بتهمة تزوير صكوك مصدقة.

عليه تمكنت القوة من ضبط المتهم وإحالته إلى المركز المختص لإستكمال الإجراءات القانونية.