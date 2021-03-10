البعثة الأممية: نأمل بأن تكون حكومة الدبيبة فرصة حقيقية للمضي نحو الاستقرار

ليبيا – هنأت بعثة الأمم المتحدة الشعب الليبي بمناسبة منح البرلمان الثقة لحكومة موحدة جديدة.

البعثة حيّت في بيان لها قيادة مجلس النواب وأعضاءه على اجتماعهم التاريخي اليوم، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم.

وقالت البعثة إنه بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدمًا نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل.

البعثة أثنت على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية، بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية