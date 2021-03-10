الجامعة العربية تشيد بـ«منح الثقة»: ملتزمون بمواصلة الجهود في مساندة ليبيا

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس النواب الأربعاء على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، مشيدةً «بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة».

وأكدت الجامعة العربية، في بيان «التزامها بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الأشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها من قبل مجلس النواب وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم».

وثمن البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) «الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والمهم»، معربة عن أملها في «تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة».

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دعت الجامعة إلى «أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذي يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيداً عن جميع أشكال التدخلات الخارجية والوجود العسكري الأجنبي على كامل أراضيها».

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على ثقة 132 عضوًا بمجلس النواب الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة. وهنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حكومة الوحدة الوطنية لمناسبة حصولها على الثقة من مجلس النواب، مبديًا «كامل الاستعداد» لتسليم المسؤوليات لها بكل «رحابة صدر».

من المقرر أن يؤدي وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي، وفق الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال: «الجلسة التي تليها ستخصص لاعتماد ميزانية الحكومة أمام النواب في طرابلس».

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