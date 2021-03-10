بعد منح الثقة لحكومة الدبيبة .. اختبار المهمة الصعبة

3 أيام من المشاورات بين 132 نائبا اجتمعوا في مدينة سرت، انتهت بمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.
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قناة ليبيا
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