بعد منح الثقة لحكومة الدبيبة .. اختبار المهمة الصعبة

3 أيام من المشاورات بين 132 نائبا اجتمعوا في مدينة سرت، انتهت بمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

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