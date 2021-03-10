ليبيا الان

بعد منح الثقة لحكومة الدبيبة .. اختبار المهمة الصعبة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

3 أيام من المشاورات بين 132 نائبا اجتمعوا في مدينة سرت، انتهت بمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك