مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم أجهزة متطورة لقسم الأشعة والطب النووي

ليبيا – أعلن مدير عام المستشفى الجامعي نبيل العجيلي الانتهاء من تركيب جهاز مسح إشعاعي مقطعي محوسب SPECT-CT متطور من نوع Mediso المعروفة في قسم الطب النووي، وهو الذي يستخدم في المسح الإشعاعي ثلاثي الأبعاد لحالات الأورام وغيرها من الأمراض، مثل اضطرابات الغدة الدرقية، كذلك في العلاج باستخدام النظائر المشعة.

العيجلي أشار وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي للمستشفى إلى أنه يتم الإعداد لترتيبات خاصة بالمطار وشركات الطيران لتوريد النظائر المشعة المستخدمة وضمان توريدها بصورة انسيابية ومنتظمة، مشيرًا إلى أن تركيب الجهاز سيتم بعد استكمال أعمال ما قبل التركيب المدنية بمهنية عالية وفي وقت قياسي.

كما أعلن عن توريد وتركيب جهاز رنين مغناطيسي جديد من نوع فيليبس بقسم الأشعة التشخيصية، وهو يتميز بميزات جديدة ودقة عالية، ولا يحتاج إلى تزويده بغاز الهالوجين مدى عمره الافتراضي.

وأوضح أن هذا الجهاز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينًا انتهاء تجارب التشغيل، وأنه بدأ العمل به فعليًا بعد تدريب الفنيين والمهندسين على كيفية استخدامه.