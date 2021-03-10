الحكومة الليبية والسراج يهنئان حكومة الوحدة الوطنية بنيلها الثقة

هنأت الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حكومة الوحدة الوطنية بنيلها الثقة من مجلس النواب، لإخراج الوطن من صراعات الانقسام السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي.

حيث أبدى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني استعداده التام لتسليم المهام وكافة وزارات الحكومة وهيئاتها ومصالحها لحكومة الوحدة الوطنية عند تشكيل اللجان المختصة.

من جانبه أبدى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات إلى الحكومة الجديدة، متمنيا التوفيق والسداد للسلطة التنفيذية في إنجاز مهامها نحو الانتخابات القادمة.

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