الدبيبة يتعهد بدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

انتخابات الـ24 من ديسمبر، هي مطلب محلي ودولي، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، متعهدين بالالتزام بتنفيذه.

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