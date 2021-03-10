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الدبيبة يتعهد بدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

انتخابات الـ24 من ديسمبر، هي مطلب محلي ودولي، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، متعهدين بالالتزام بتنفيذه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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