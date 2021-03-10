ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ المغرب |

10 March, 2021

في انتظار بيان مرتقب من وزارة الخارجية المغربية، حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اهتمت وسائل الاعلام المغربية، بشكل خاص بإجماع مجلس النواب الليبي صباح اليوم بسرت، وتصويته بأغلبية أعضاءه على منح الثقة للحكومة الجديدة.

واعتبر العد يد من المحللين المغاربة، ان هذه الثقة هي نقطة تحول مهمة في الأزمة الليبية، وبداية برجوع الاستقرار والأمن الى ربوعها.

وأشارت وسائل الاعلام ان مهمة الحكومة الجديدة تتمثل في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت أن من أهم الملفات على طاولة حكومة الدبيبة إنجاح المصالحة، و الاستجابة لانتظارات الليبيين، الذين يعانون من أزمة اقتصادية خطيرة، ناجمة، على الخصوص، عن شح السيولة والوقود، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتسارع معدل التضخم.

بخصوص بوادر نجاح هذه الحكومة، ترى الاوساط الاعلام ،أن الترحيب من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بقرار مجلس النواب ، يعتبر مؤشرا على بداية الانفراج في الأزمة.