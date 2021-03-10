السراج: نتمنى السداد لحكومة الدبيبة لإنجاز مهامها والسير بالبلاد نحو الانتخابات

ليبيا – هنأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء حكومة الوحدة الوطنية، بمناسبة حصولها على الثقة من مجلس النواب، مبديًا كامل الاستعداد لتسليم المسؤوليات لها بكل رحابة صدر.

السراج أعرب في بيان تلقت المرصد نسخة منه عن تمنيه لحكومة الدبيبة التنفيذية التوفيق والسداد في إنجاز مهامها، والسير بليبيا نحو الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر القادم.

وقال السراج : “إن ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام”، داعيًا الجميع إلى التكاتف والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية