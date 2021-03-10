ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 March, 2021

قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام رفقة مدير عام الإنتاج وعدد من المهندسين المختصين صباح اليوم الأربعاء ،بزيارة ميدانية ، وذلك لمتابعة استكمال أعمال الصيانة والتشغيل للوحدة الثالثة بمحطة الزهراء الغازية بقدرة إنتاجية 47 ميجاوات والدخول بها على الشبكة الكهربائية اليوم من قبل فريق متخصص من شركة بياج بالتعاون مع كوادر محطة الزهراء بعد توقف دام أكثر من عام .

وقالت الشركة العامة للكهرباء ،إنه جاري العمل على استكمال الاختبارات التشغيلية للوحدة الاولى بقدرة إنتاجية 47 ميجاوات ، وكذلك استكمال أعمال الصيانة للوحدة الثانية بقدرة إنتاجية 47 ميجاوات التي من المتوقع أن تكون على الشبكة الكهربائية قبل الذروة الصيفية .