النايض يبارك منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية: أتمنى نجاحها في تنفيذ خارطة الطريق

بارك عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، للشعب الليبي منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب النايض في بيان، عن تمنياته لها التوفيق في أداء مهامها في توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبي وتلبية احتياجاته الصّحية والمعيشية المُلحّة، والوفاء بالتزاماتها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021، وتنفيذ خارطة الطريق، وكذلك كافّة بنود الاتفاق 5+5 بتواريخه المحدّدة.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن”ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر 2021 “.