ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 March, 2021

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،وعلى إثر اعتماد الحكومة رسميًا، بزيارة لمناطق مختلفة في مدينة سرت ،اين وقف على الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش الإرهابي في المدينة.

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “سرت أصبحت مجددا رمزًا للوحدة الوطنية كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية ولن أدخر جُهدا لعودة الحياة إلى المدينة وتمتع سكانها بحياة كريمة”.

و نالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب المنعقد في سرت اليوم ،وعرضت الحكومة برنامجها وقدم الدبيبة أسماءها إلى مجلس النواب خلال جلسة أمس، حصلت على ثقة 132 عضوًا.

وحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على الالتزام بخارطة الطريقة وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.